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Haberler Yaşam Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 19:06

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?

2022 yılının hakkında en fazla haberi yapılan ve en çok okunmaya sahip kişileri arasında yer alan Ebru Şahin, O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel konukları arasında yer aldı. Oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran isim şimdi sahnede şarkı söyleyecek. Hangi jüri üyesinin ona döneceği medya gündemini takip eden izleyiciler tarafından araştırılırken aynı zamanda "Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin'in çocuğu var mı?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte güzel oyuncu hakkında bilgiler.

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?

1994 İstanbul doğumlu oyuncu Ebru Şahin, yeni yılda O Ses Türkiye yarışmacılarından bir tanesi oldu. Pek çok projede yer alan isim farklı güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekerken aynı zamanda bir dönem magazin gündeminde de sıkça yer almıştı. Peki; Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin'in çocuğu var mı ve hangi dizilerde rol aldı? İşte biyografisi.

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

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Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi. Şahin, 2021 yılında da Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman ile evlendi.

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından Ebru Şahin’in çocuğu var mı?
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