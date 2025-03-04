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Haberler Yaşam Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 11:39

Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

Peyzaj mimarı Ece Gürel, iki gün önce evden yürüyüşe diye çıkarak kaybolmuştu. Kendisinden bir daha da haber alınamayan mimar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözler ekiplerin açıklamalarına çevrildi. Telefon sinyali en son Belgrad Ormanı'ndan gelen Gürel için o bölgede arama çalışmaları yoğunlaştı. Peki, Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

Ece Gürel 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğim diye çıkmış ve bir daha da haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine 36 yaşındaki Güler'i bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peki, Ece Gürel en son nerede görüldü? Ece Gürel bulundu mu? İşte, detaylar...

Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

ECE GÜREL KİMDİR?

Kağıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel yaklaşık iki gün önce evden çıkmış, kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

Ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

EŞİ KONUŞTU!

Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı.

Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.

Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?

ECE GÜREL BULUNDU MU, SON DURUM NE?

35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları gece boyunca devam ederken ailenin olay yerinde bekleyişi ise devam ediyor. Arama çalışmaları yapan ekipler karşılıklı nöbetleşerek Gürel'in telefonunun son kez sinyal verdiği yerde dar alan arama çalışması yapıyor.