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Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
11:39
Ece Gürel kimdir? Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?
Peyzaj mimarı Ece Gürel, iki gün önce evden yürüyüşe diye çıkarak kaybolmuştu. Kendisinden bir daha da haber alınamayan mimar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gözler ekiplerin açıklamalarına çevrildi. Telefon sinyali en son Belgrad Ormanı'ndan gelen Gürel için o bölgede arama çalışmaları yoğunlaştı. Peki, Ece Gürel bulundu mu, son durum ne?