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Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
19:18
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!
Türkiye'nin dikkatle takip ettiği olayda, İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na gezmek için giden Ece Gürel sırra kadem basmıştı. Ormanda cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları bulunan kadın, 4. günün sonunda bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturmada Gürel'e Witchcraft eğitimi verdiği öğrenilen Hale Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.