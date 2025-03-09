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Haberler Yaşam Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:18

Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği olayda, İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na gezmek için giden Ece Gürel sırra kadem basmıştı. Ormanda cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları bulunan kadın, 4. günün sonunda bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturmada Gürel'e Witchcraft eğitimi verdiği öğrenilen Hale Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Hale Ö'nün sorgusu tamamlandı.

Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

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Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiğini duyurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.