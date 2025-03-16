Ece Gürel’in esrarengiz ölümü sonrası gözler oraya çevrildi! Mistik ritüellerdeki büyük tehlike

Daha da önemlisi, bu tür arayışlar içinde olanların, kötü niyetli kişiler tarafından hem İslami değerler hem de insan psikolojisi nasıl suistimal ediliyor? Tüm bu sorulara yanıt aramak için sosyal medyada aktif olarak bu tür eğitimleri veren hesaplarla iletişime geçtik. Kendilerini şifacı, enerji uzmanı, spiritüel rehber olarak tanıtan kişilerle yazışmalar yaptık, sundukları eğitim ve seansların detaylarını inceledik.



