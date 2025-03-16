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Ece Gürel'in esrarengiz ölümü sonrası gözler oraya çevrildi! Mistik ritüellerdeki büyük tehlike
Giriş Tarihi: 16.03.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
07:01
Ece Gürel'in esrarengiz ölümü sonrası gözler oraya çevrildi! Mistik ritüellerdeki büyük tehlike
Son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan spiritüel uygulamalar, kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma vaatleriyle pek çok insanı cezbediyor Geçtiğimiz günlerde Ece Gürel'in kayboluşu ve ardından hayatını kaybetmesi, bu tehlikeli yolculukları yine gündeme getirdi Duygusal olarak zor bir dönemden geçen bireyler, bu uygulamalarla manipüle edilerek hem psikolojik hem de finansal açıdan büyük zarara uğruyor