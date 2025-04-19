Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni
Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:34

Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra canlı bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimarın ölüm nedeni ortaya çıktı. Gizemini koruyan olayda rapor bekleniyordu. Peki, Ece Gürel neden öldü?

Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

ECE GÜREL'İN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI!

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve kaybolduktan 4 gün sonra bulunan genç kadının gizemli kaybı günlerce konuşulmuştu. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

Gürel'e Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

ECE GÜREL NEDEN ÖLDÜ?

Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

Ece Gürel ölüm nedeni ile gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu tamamladı. Belgrad Ormanı'ndan umutların tükendiği anda gelen sevindirici haber sonrası tedavi altına alınan genç mimar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Peki, Ece Gürel neden öldü?

Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

İŞTE ÖLÜM NEDENİ

Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

"Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."