Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı’nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni

"Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."