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Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni
Giriş Tarihi: 19.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
14:34
Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı! Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel neden öldü? İşte ölüm nedeni
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra canlı bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimarın ölüm nedeni ortaya çıktı. Gizemini koruyan olayda rapor bekleniyordu. Peki, Ece Gürel neden öldü?