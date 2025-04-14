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Ecem Sultan Çamlı davasında yeni gelişme! Tır faciasıyla yaşamını yitirmişti!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
16:28
Ecem Sultan Çamlı davasında yeni gelişme! Tır faciasıyla yaşamını yitirmişti!
İstanbul Pendik'te skuter ile işe giderken tır çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne ilişkin davada sanık Hasan Furkan Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Çolak duruşmada tahliyesini talep ederken mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve işveren şirlet yetkilisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.