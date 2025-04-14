Ecem Sultan Çamlı davasında yeni gelişme! Tır faciasıyla yaşamını yitirmişti!

Korkunç kaza geçen kasım ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı(28), sistem mühendisi olarak çalıştığı Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketine gitmek için evden çıktı. Skuter ile giderken Hasan Furkan Çolak (24) idaresindeki tır Çamlı'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak'a "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.