Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Edirne Piknik Alanları

Edirne'de yaşayan ve piknik yapmak isteyenler için çok sayıda piknik alanı vardır. Ailesi veya arkadaşlarıyla piknik yapmak isteyenlerin gidebileceği piknik alanları şu şekildedir;

Gökçetepe Tabiat Parkı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bu park, deniz kenarında ormanlık bir alanın içerisinde yer alan, el değmemiş güzelliğe sahip bir yerdir. Sahilin hemen arkasında çadır kurabileceğiniz mekânlar da vardır. İster günübirlik ister kalmalı olsun bu tabiat parkı sıkça tercih edilen yerlerden birisidir.