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Haberler Yaşam Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:14

Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte doğaya kaçmak isteyen pek çok kişi, farklı mesire alanlarını tercih etmiştir. Şehir hayatından uzakta, yeşilliğin içerisinde, temiz hava eşliğinde sevdikleriyle piknik yapmak isteyen çok sayıda kişi vardır. Edirne'de yaşayan ve bu amaçlar doğrultusunda mesire alanı arayan kişilerin gidebileceği pek çok mekân vardır. Doğal güzellikleriyle hafızalara kazınan bu şehrin mesire alanları çeşitlilik gösterir. Edirne piknik alanları yazımızda sizler için mutlaka görülmesi gereken yerlere yer verdik. Edirne Piknik Alanları, Edirne Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken şehirlerden birisi de Edirne'dir. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde bulunan bu şehir, yerli-yabancı birçok turistin de uğrak yeri olmuştur. Özelikle havaların ısınmasıyla birlikte şehir hayatından uzaklaşmak ve sevdikleriyle piknik yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği çok sayıda mesire alanı bulunur. Bu mesire alanlarının kimisi şehir merkezine yakın olurken, kimisi şehrin farklı ilçelerinde bulunur. Edirne, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra çeşitli piknik alanlarına da sahip bir şehirdir. Bu piknik alanlarında piknik ve mangal keyfinin yanı sıra farklı aktiviteler de yapılmaktadır. Kamp ve yürüyüş gibi aktiviteler bu mesire alanlarında sıklıkla yapılır. Edirne piknik alanları yazımızda sizler için ideal yerleri derledik. İşte detaylar...

Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Edirne Piknik Alanları

Edirne'de yaşayan ve piknik yapmak isteyenler için çok sayıda piknik alanı vardır. Ailesi veya arkadaşlarıyla piknik yapmak isteyenlerin gidebileceği piknik alanları şu şekildedir;

Gökçetepe Tabiat Parkı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bu park, deniz kenarında ormanlık bir alanın içerisinde yer alan, el değmemiş güzelliğe sahip bir yerdir. Sahilin hemen arkasında çadır kurabileceğiniz mekânlar da vardır. İster günübirlik ister kalmalı olsun bu tabiat parkı sıkça tercih edilen yerlerden birisidir.

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Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Danişment Tabiat Parkı

İstanbul'a birkaç saat uzaklığı olan bu tabiat parkı, aynı zamanda kampçıların alanıdır. Kamp dışında, sevdikleriyle piknik yapmak isteyenlerin gözde yeridir. Burası kafa dinlemek ve hoş vakitler için birebirdir.

Söğütlük Kent Ormanı

Edirne'nin Karaağaç kasabasında yer alan bu mesire alanı, kendine has doğasıyla gelenleri büyüleyen bir tabiat yeridir. Hafta sonu kalabalık olan bu mesire alanında gazino, restoran, çocuklar için oyun parkı ve çay bahçeleri vardır.

Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Edirne Piknik Yerleri

Doğal güzellikleriyle gelenleri büyüleyen Edirne'de çok sayıda piknik yeri mevcuttur. Edirne piknik yerleri aşağıdaki gibidir;

  • Sarayiçi Tavuk Ormanı
  • Meriç Nehri
  • Barış Parkı
  • Musa Beyli Piknik Alanı
  • Türk Kadınlar Birliği Ormanı
Edirne Piknik Alanları 2023 - Edirne’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Edirne Mesire Alanları

Edirne'de yaşayan ve sıcaklardan bunalıp kendisini doğaya atmak isteyenlerin tercih edebileceği mesire alanları şu şekildedir;

  • Küküler Mesire Alanı
  • Edirne Valiliği Hatıra Ormanı
  • Karayusuflu Köyü Mesire Yeri
  • Altınyazı Piknik Alanı
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