Edirne’de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Ciyerci'ye ilk müdahaleyi kıraathanede yaptı. Ardından ambulansa alınarak hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan talihsiz adam, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.