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Haberler Yaşam Edirne'de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:36

Edirne'de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

Edirne'de yaşanan trajik bir olay, görenlerin yüreğini sızlattı. Yolda yürürken kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, son umutla bir kıraathaneye sığınarak yardım istedi. Ancak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın tüm detayları ve kahreden anlar, kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Edirne’de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, yolda yürürken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiğini fark eden Ciyerci, yakındaki bir kıraathaneye girerek yardım talebinde bulundu.

Edirne’de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

Mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığı olduğunu ve durumunun kötüleştiğini belirten Ciyerci, ambulans çağırılmasını istedi. Kıraathanedekiler vakit kaybetmeden 112 Acil Servis'e haber verdi.

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Edirne’de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Ciyerci'ye ilk müdahaleyi kıraathanede yaptı. Ardından ambulansa alınarak hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan talihsiz adam, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne’de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, hayata veda etti. Son Anlar Güvenlik Kamerasında Olayın en çarpıcı yanı, Ulaş Ciyerci'nin kıraathaneye girişi ve yardım istemesi anlarının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması oldu.

Edirne’de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...

Görüntülerde, Ciyerci'nin fenalaşmış halde içeri girdiği ve çevredekilerden yardım istediği anlar net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, olayın vahametini gözler önüne sererken, izleyenleri derinden etkiledi.