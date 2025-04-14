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Edirne'de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
09:36
Edirne'de acı olay! Kalp krizi geçirdiğini fark edince kıraathaneye sığındı! Sonu oldu...
Edirne'de yaşanan trajik bir olay, görenlerin yüreğini sızlattı. Yolda yürürken kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, son umutla bir kıraathaneye sığınarak yardım istedi. Ancak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın tüm detayları ve kahreden anlar, kıraathanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.