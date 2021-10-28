Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

29 Ekim öncesi Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri milli bayramımızın 98. Yıl dönümü öncesinde özellikle de "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" şeklinde zihinlere kazınan sözleriyle vatandaşların gündemine geldi. 1923 yılından bu yana her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımızda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ile sevdikleriyle bugünün anlam ve önemini paylaşmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını yaparken Sabah.com.tr olarak sizler için tüm bu görselleri bir araya derledik. İşte "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü ve Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!