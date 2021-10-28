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Haberler Yaşam Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 01:40

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

29 Ekim öncesi Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri milli bayramımızın 98. Yıl dönümü öncesinde özellikle de "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" şeklinde zihinlere kazınan sözleriyle vatandaşların gündemine geldi. 1923 yılından bu yana her yıl törenlerle kutlanan milli bayramımızda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ile sevdikleriyle bugünün anlam ve önemini paylaşmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını yaparken Sabah.com.tr olarak sizler için tüm bu görselleri bir araya derledik. İşte "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü ve Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Bundan tam 98 sene öncesinde TBMM tarafından ilan edilen ve Cumhuriyet Bayramı adı altında büyük coşkuyla kutlanan milli bayramımızda binlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk sözleri araştırmasına çıktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en bilinen sözü ise "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" ifadeleri oldu. Sabah.com.tr olarak sizler için Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili en güzel sözlerini bir araya derledik. İşte detaylar…

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

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Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz! İşte Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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