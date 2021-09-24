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Haberler Yaşam Ege'de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı '35 yıldır ilk defa görüyorum'
Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:46

Ege'de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı '35 yıldır ilk defa görüyorum'

Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı.

AA
Ege’de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı ’35 yıldır ilk defa görüyorum’

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürekli vurgusunu yaptığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.

Ege’de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı ’35 yıldır ilk defa görüyorum’

Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar.

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Ege’de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı ’35 yıldır ilk defa görüyorum’

Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı.

Ege’de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı ’35 yıldır ilk defa görüyorum’

Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum." dedi.

Ege’de korkutan av! Balıkçılar bile inanamadı ’35 yıldır ilk defa görüyorum’

- "İzmir'de rastlamadık"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

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