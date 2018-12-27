Gürlek, "Aslan balıkları için alınması gereken önlemlerin başında avlanması geliyor. Aslan balıkları kuyruk hariç diğer yüzgeç ışınlarının zehirli olmasından dolayı genellikle balıkçılar tarafından avlanmamakta ve halk tarafından tüketilmemektedir. Denizlerimizde aşırı çoğalan ve denizel ekosistemimize büyük zararlar veren istilacı aslan balığının aslında yenilebilen lezzetli bir balık türüdür" dedi.

