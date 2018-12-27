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Eğer doğru temizleyebilirseniz...

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 18:18
Eğer doğru temizleyebilirseniz...

'ın İskenderun ilçesinde Türkiye'ye Kızıldeniz'den gelen ve balıkçıların zehirli olduğu için tercih etmediği aslan balığının doğru temizlenmesi halinde güvenli bir şekilde tüketilebileceği bildirildi.

Eğer doğru temizleyebilirseniz...

Doğa ve Bilim Derneği öncülüğünde İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Belediyesi ve Kooperatifi'nin desteğiyle mangalda etkinliği düzenlendi.

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Eğer doğru temizleyebilirseniz...

Yüzgeçleri zehirli olduğu için balıkçılar tarafından tercih edilmeyen aslan balığının nasıl temizlenip tüketebileceği Doğa ve Bilim Derneği sözcüsü Servet Doğdu tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğer doğru temizleyebilirseniz...

Renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kımızı ve esmer çizgileriyle göz alıcı olan temizlendikten sonra mangalda pişirilerek katılımcılar tarafından tüketildi.

Eğer doğru temizleyebilirseniz...

Doğa ve Bilim Derneği Başkan Yardımcısı öğretim üyesi Mevlüt Gürlek, aslan balıkları aşırı bir şekilde çoğaldığını, yerli türlerin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Eğer doğru temizleyebilirseniz...

Gürlek, "Aslan balıkları için alınması gereken önlemlerin başında avlanması geliyor. Aslan balıkları kuyruk hariç diğer yüzgeç ışınlarının zehirli olmasından dolayı genellikle balıkçılar tarafından avlanmamakta ve halk tarafından tüketilmemektedir. Denizlerimizde aşırı çoğalan ve denizel ekosistemimize büyük zararlar veren istilacı aslan balığının aslında yenilebilen lezzetli bir balık türüdür" dedi.

Eğer doğru temizleyebilirseniz...

Prof. Dr. Cemal Turan da, aslan balığını için ABD'de 3 bin dolara kadar ödüllü festivaller düzenlendiğini, Meksika'da ise özel yemeklerini yapıldığını, vitamin değerinin çok yüksek olduğunu anlattı.

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