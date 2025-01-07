EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

SPK haftalık bülteninde Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. EgeYapı'nın 918 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, yatırımcılar halka arz tarihleri, hisse fiyatı, işlem kodu ve diğer detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EgeYapı halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...