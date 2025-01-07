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Haberler Yaşam EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:16

EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırımcıların ilgisini çekecek bir halka arz gerçekleştiriyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplayacak olan şirket, toplamda 61 milyon 200 bin lot hisse dağıtımı yapacak. Yatırımcılar, EgeYapı'nın halka arzına ilişkin tarihleri, hisse fiyatını, işlem kodunu ve diğer detayları arama motorlarında mercek altına almaya başladı. Peki, EgeYapı halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

SPK haftalık bülteninde Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. EgeYapı'nın 918 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, yatırımcılar halka arz tarihleri, hisse fiyatı, işlem kodu ve diğer detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EgeYapı halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, ayrıntılar...

EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

EGEYAPI HALKA AÇILIYOR!
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. EgeYapı bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

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EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

EGEYAPI HALKA ARZ NE ZAMAN?
EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (EGEGY), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile borsada işlem görmeye başlamak için 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplayacak.

EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

HİSSE FİYATI NE KADAR?

Talep toplama, yatırımcılara 15 TL sabit fiyatla sunulacak 1 TL nominal değerli paylar üzerinden yapılacak.

EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?

EGEYAPI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).

- 700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).

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