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EgeYapı halka arz ne zaman kaç lot verir? EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım halka arz katılı endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
12:16
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırımcıların ilgisini çekecek bir halka arz gerçekleştiriyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplayacak olan şirket, toplamda 61 milyon 200 bin lot hisse dağıtımı yapacak. Yatırımcılar, EgeYapı'nın halka arzına ilişkin tarihleri, hisse fiyatını, işlem kodunu ve diğer detayları arama motorlarında mercek altına almaya başladı. Peki, EgeYapı halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?