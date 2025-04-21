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EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
16:20
EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?
Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle ehliyetlerine el konulan sürücüler, ehliyet affına dair son gelişmeleri yakından takip ediyor. Trafik kurallarının ihlali sonucu 100 ceza puanının dolması, ölümlü kazalara karışılması ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanılması gibi durumlar, ehliyetlerin 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ya da süresiz olarak geri alınmasına neden olabiliyor. Bu konuda kamuoyunda süregelen beklentilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet affıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Peki, ehliyet affı çıkacak mı, son durum nedir?