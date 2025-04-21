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Haberler Yaşam EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:20

EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?

Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle ehliyetlerine el konulan sürücüler, ehliyet affına dair son gelişmeleri yakından takip ediyor. Trafik kurallarının ihlali sonucu 100 ceza puanının dolması, ölümlü kazalara karışılması ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanılması gibi durumlar, ehliyetlerin 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ya da süresiz olarak geri alınmasına neden olabiliyor. Bu konuda kamuoyunda süregelen beklentilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet affıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Peki, ehliyet affı çıkacak mı, son durum nedir?

EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?

Trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak ve caydırıcılığı artırmak amacıyla, TBMM'de trafik cezalarının artırılmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu gelişme, ehliyet affı beklentisini de gündeme getirdi. Sosyal medyada ehliyet affıyla ilgili yeni adımlar atılabileceği konuşulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, el konulan ehliyetlerle ilgili verileri paylaştı ve iddialara kesin bir yanıt verdi. Peki, 2025'te ehliyet affı çıkacak mı? İşte detaylar...

EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?

2025'TE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen "ehliyet affı" ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan net bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ehliyet affının şu an için gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yerlikaya, "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" ifadeleriyle söylentilere son noktayı koydu.

Hatırlanacağı üzere, 2023 yılında yaklaşık 2.5 milyon sürücünün ceza puanları silinmiş ve bu sayede el konulan yaklaşık 10 bin ehliyet sahiplerine geri verilmişti.

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EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?

TRAFİK CEZALARINA YENİ DÜZENLEME
Geçtiğimiz yıl sürücü hatalarından kaynaklı gerçekleşen trafik kazalarında 5 bin 500'e yakın kişi hayatını kaybetti.

TBMM'de trafik cezalarına ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Kanun teklifinde aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme, dönüş kurallarına uymama gibi kuralları ihlal edenlere yönelik idari para cezalarının yükseltilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?

689 BİN 946 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE GEÇİCİ OLARAK EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Nisan itibarıyla ehliyetine geçici süreyle el konulan ancak henüz teslim almamış olan sürücü sayısının 689 bin 946'ya ulaştığını duyurdu.

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, bu kişilerin 499 bin 88'i alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaları ya da alkol testine girmeyi reddetmeleri nedeniyle trafikten men edildi.

EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?