EHLİYET AFFI SON DURUM GELİŞMELERİ: Bakan Yerlikaya iddialara son noktayı koydu: Ehliyet affı çıkacak mı?

2025'TE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen "ehliyet affı" ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan net bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ehliyet affının şu an için gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yerlikaya, "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" ifadeleriyle söylentilere son noktayı koydu.

Hatırlanacağı üzere, 2023 yılında yaklaşık 2.5 milyon sürücünün ceza puanları silinmiş ve bu sayede el konulan yaklaşık 10 bin ehliyet sahiplerine geri verilmişti.