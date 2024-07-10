EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

EHLİYET SINAVLARINDA DÜZENLEME

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.

Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.