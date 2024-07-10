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Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:53

EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

Direksiyon sınavı düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le beraber teorik ve uygulamalı sınavlarda birçok değişiklik geliyor. Yeni yönetmeliğe göre sınav yeri sabah yapılan kurayla belli olacak. Direksiyon sınavının birçok adımında da değişiklik uygulanacak. Peki direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika? İşte direksiyon sınavı değişikliği

EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

Ehliyet sınavı nasıl olacak sorusu Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle gündeme geldi. Ehliyet sınavında değişikliğe gidildi. Buna göre sınav süresinde, sınav parkurunda ve sınavın birçok adımında düzenlemeler yapılacak. Peki, yeni ehliyet sınavı nasıl olacak?

EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

EHLİYET SINAVLARINDA DÜZENLEME
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.
Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.

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EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek, sisteme aktarılarak kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyidi alınacak. Kursiyer için düzenlenen fatura da Özel MTSK Modülüne işlenerek, mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek.Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek.
Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

DİREKSİYON SINAVI KAÇ DAKİKA OLDU?
Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.
Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.
Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek.

EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!

GERİ PARKTA İKİNCİ ŞANS!
Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.
Eğitim ve sınav araçlarının yaşları, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanacak.

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