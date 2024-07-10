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EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
14:53
EHLİYET SINAVI DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika oldu? Yeni düzenleme Resmî Gazete’de!
Direksiyon sınavı düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le beraber teorik ve uygulamalı sınavlarda birçok değişiklik geliyor. Yeni yönetmeliğe göre sınav yeri sabah yapılan kurayla belli olacak. Direksiyon sınavının birçok adımında da değişiklik uygulanacak. Peki direksiyon sınavları nasıl olacak, süre kaç dakika? İşte direksiyon sınavı değişikliği