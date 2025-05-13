EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?

Ehliyet yenileme için son tarih belli oldu. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürede yenilemeyen kişiler için cezai işlem uygulanacak. Bu nedenle belirtilen tarihe kadar yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte, detaylar...