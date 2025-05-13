Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:13

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış eski tip ehliyeti olanlar için zorunlu olan ehliyet yenileme süreci devam ediyor. Randevulu sistemle ehliyet yenileme için başvurabilirsiniz. Ancak özellikle yılın son çeyreğinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle zorlaşabilir. Peki, Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?

Ehliyet yenileme için son tarih belli oldu. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürede yenilemeyen kişiler için cezai işlem uygulanacak. Bu nedenle belirtilen tarihe kadar yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte, detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle işlemleri son haftalara bırakmamak büyük önem taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • Sürücü sağlık raporu
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Eski sürücü belgesi
  • Harç ve kart ücreti ödeme dekontu

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti, toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir (2 TL vakıf payı, 13 TL değerli kağıt bedeli).

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?

O SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK!

31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu da şu anlama geliyor: Ehliyeti yenilemeyen kişiler, araç kullanırken yakalandıklarında cezai işlemle karşılaşacak. Ayrıca, geçersiz belgeyle araç kullanan sürücülere trafik cezası kesilmesi ve araçlarının trafikten men edilmesi de söz konusu olabilir.