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EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:13
EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme işlemi nasıl yapılır, kaç TL?
1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış eski tip ehliyeti olanlar için zorunlu olan ehliyet yenileme süreci devam ediyor. Randevulu sistemle ehliyet yenileme için başvurabilirsiniz. Ancak özellikle yılın son çeyreğinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle zorlaşabilir. Peki, Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte, detaylar...