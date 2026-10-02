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Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu
Giriş Tarihi: 02.10.2026 23:34
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 23:40
Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu
Ekim ayının astrolojik haritası aşk hayatında yarım kalan hesapları kapatmaya geliyor. Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi olan retro ile birlikte geçmişin hayaletleri uyanıyor. Astrologlar, ekim ayında eski aşkların yeniden gündeme geleceği ve ilişkilere ikinci bir şans verilecek o 3 burcu açıkladı!