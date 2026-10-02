Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Bu ay; aniden ortadan kaybolanların geri döndüğü, bitmiş sanılan ilişkilerin yeniden alevlendiği ve uzun süredir beklenen o itiraf mesajlarının arka arkaya geldiği bir dönem olacak. Özellikle 24 Ekim'de Merkür'ün de Akrep burcunda retroya katılmasıyla, "eski sevgili" fırtınası tam bir kasırgaya dönüşecek.

Peki, geçmişin kapısını çalacağı ve aşka ikinci bir şans verecek o 3 burç hangisi? İşte listenin başını çekenler: