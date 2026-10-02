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Giriş Tarihi: 02.10.2026 23:34 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 23:40

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Ekim ayının astrolojik haritası aşk hayatında yarım kalan hesapları kapatmaya geliyor. Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi olan retro ile birlikte geçmişin hayaletleri uyanıyor. Astrologlar, ekim ayında eski aşkların yeniden gündeme geleceği ve ilişkilere ikinci bir şans verilecek o 3 burcu açıkladı!

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Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Kalbinizin derinliklerinde kapanmamış hesaplar, söylenmemiş sözler veya "Acaba devam etseydik nasıl olurdu?" dediğiniz biri mi var? Gökyüzü, Ekim ayında bu soruların tüm cevaplarını önünüze sermeye hazırlanıyor.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Aşk gezegeni Venüs'ün 3 Ekim'de Akrep burcunda geri harekete retroya başlamasıyla birlikte, aşk hayatımızda kelimenin tam anlamıyla bir "geçmişe dönüş" rüzgarı esecek.

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Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Bu ay; aniden ortadan kaybolanların geri döndüğü, bitmiş sanılan ilişkilerin yeniden alevlendiği ve uzun süredir beklenen o itiraf mesajlarının arka arkaya geldiği bir dönem olacak. Özellikle 24 Ekim'de Merkür'ün de Akrep burcunda retroya katılmasıyla, "eski sevgili" fırtınası tam bir kasırgaya dönüşecek.

Peki, geçmişin kapısını çalacağı ve aşka ikinci bir şans verecek o 3 burç hangisi? İşte listenin başını çekenler:

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Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

1. KOÇ

Ekim ayında en büyük şoku yaşayacak burçların başında Koç geliyor. Venüs retrosu başlar başlamaz, bir anda hiçbir açıklama yapmadan hayatınızdan çıkan o durum karmaşası veya eski sevgiliniz aniden yörüngenize girecek.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

O derin sohbetlerin ardından sırra kadem basan o kişiden gelecek "Seni düşünüyordum" mesajına hazır olun. Ancak cevap vermeden önce kendi değerinizi hatırlayın; 20 Ekim civarında gücü kime verdiğinizle yüzleşeceksiniz.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

2. BOĞA

Yönetici gezegeniniz olan Venüs'ün retrosu, en yakın ilişkilerinizi derinden sarsacak. Bu ay, eski bir partnerin yeniden hayatınıza girmesi veya şu anki partnerinizin aylardır içine attığı şeyleri sonunda dile getirmesi an meselesi.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Onları sonuna kadar dinleyin ancak kendi sınırlarınızı da çizin. Özellikle Ekim'in sonlarına doğru (26 Ekim) burcunuzda gerçekleşecek Dolunay ile birlikte, neyi kabul edip neyi tamamen geride bırakacağınıza kesin olarak karar vereceksiniz.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

3. YENGEÇ

Tamamen bittiğini ve içinizde söndüğünü sandığınız o ateş, büyük bir gürültüyle yeniden harlanıyor! Özellikle geçen yaz hayatınıza giren ancak bir anda kaybolan o yaz aşkından "Sana bir açıklama borçluyum" diye başlayan uzun bir mesaj alabilirsiniz.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Kalbiniz yerinden fırlayacak gibi atsa da ve o daha yazmayı bitirmeden affetmek isteseniz de, yıldızlar size ağırdan almanızı tavsiye ediyor. 10 Ekim'deki yeniay, bu kişiyi hayatınıza tekrar alıp almayacağınız konusunda size yepyeni bir bakış açısı sunacak.

Diğer Burçları Ekim Ayında Aşkta Neler Bekliyor?

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

İkizler: Gündelik rutininizde (spor salonu veya ofis) sürpriz flörtler yeşerebilir. Sizi sosyal medyadan gizlice takip eden o kişiye dikkat.

Aslan: Aile ve yuva kavramı öne çıkıyor. Sizi ailesiyle tanıştırmaktan kaçınan partnerinize artık o son ültimatomu verebilirsiniz.

Başak: Telefonunuz susmayacak! Asla cevap vermediğini düşündüğünüz o kişi, aylar önceki bir fotoğrafınıza sevimli emojilerle yanıt verebilir.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Terazi: Öz değerinizi hatırlama vakti. Ekim sonunda geri dönecek olan eski sevgili, size ilişkiden ne beklediğinizi net bir şekilde gösterecek.

Akrep: Gizli kalmış hisler gün yüzüne çıkıyor. Unuttuğunuza yemin ettiğiniz o kişinin profiline gizlice bakarken kendinizi yakalayabilirsiniz.

Yay: Arkadaş grubunuzdan biriyle yeni bir romantik çekim başlayabilir. Hiç kapanmamış bir yarayla ilgili nihayet o yüzleşmeyi yaşayacaksınız.

Ekim ayında eski sevgililer geri dönüyor! Aşkta ikinci şans verilecek o 3 burç belli oldu

Oğlak: Katıldığınız bir davette veya arkadaş toplantısında eski bir aşka denk gelip kalp çarpıntısı yaşayabilirsiniz.

Kova: Sizi sosyal medyada saklamaya çalışan veya ilişkiye isim koymaktan kaçınan partnerinizle kontrol mücadelesine gireceksiniz.

Balık: Uzak mesafedeki o "bir gün buluşuruz" dediğiniz platonik aşkınızla nihayet yüz yüze gelme fırsatı doğuyor!

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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