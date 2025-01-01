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EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
11:10
EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!
2025 yılının ilk günleriyle birlikte, kamu sektöründe memur olma hedefiyle yola çıkan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak tercih sürecine odaklanmış durumda. Engelli memur adayları ise, 2024 yılı için EKPSS tercihlerinin yapılmaması nedeniyle, 2025 yılında yapılacak alımlara dair detayları yakından takip etmeye başladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni yılda 1830 engelli memur istihdam edileceğini kamuoyuna duyurdu. Peki, engelli memur alımları ne zaman, EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?