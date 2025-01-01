EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

KAMUYA 1830 ENGELLİ MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Bakan Göktaş, şimdiye kadar 70 bin 878 engelli bireyin kamu sektöründe istihdam edildiğini belirterek, "Yeni yıl ile birlikte engelli vatandaşlarımız için güzel bir müjde vereceğiz. EKPSS kapsamında, 1830 engelli bireyimizin kamuda istihdamını sağlamayı planlıyoruz. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine bu yeni atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.