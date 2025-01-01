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Haberler Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:10

EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

2025 yılının ilk günleriyle birlikte, kamu sektöründe memur olma hedefiyle yola çıkan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak tercih sürecine odaklanmış durumda. Engelli memur adayları ise, 2024 yılı için EKPSS tercihlerinin yapılmaması nedeniyle, 2025 yılında yapılacak alımlara dair detayları yakından takip etmeye başladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni yılda 1830 engelli memur istihdam edileceğini kamuoyuna duyurdu. Peki, engelli memur alımları ne zaman, EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2025 yılında 1830 engelli memur adayı çeşitli kadro ve pozisyonlarda görevlendirilmek üzer istihdam edilecek Peki, engelli memur alımı ne zaman, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." açıklamalarında bulundu.

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EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

KAMUYA 1830 ENGELLİ MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Bakan Göktaş, şimdiye kadar 70 bin 878 engelli bireyin kamu sektöründe istihdam edildiğini belirterek, "Yeni yıl ile birlikte engelli vatandaşlarımız için güzel bir müjde vereceğiz. EKPSS kapsamında, 1830 engelli bireyimizin kamuda istihdamını sağlamayı planlıyoruz. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine bu yeni atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2025 yılında yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri henüz belli olmadı.

EKPSS tercih sürecinin yeni yılın ilk aylarında başlaması öngörülüyor.

EKPSS tercihleri ne zaman 2025, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı? Kamuya 1830 engelli memur alımı yapılacak!

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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