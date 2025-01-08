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Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:45

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2025: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri gündemde. 2024 yılının son bulmasıyla, 2025 yılı için tercih kılavuz bekleyen adaylar geri sayıma başladı. EKPSS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak. Peki, EKPSS tercih ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2025 Kamuya engelli personel alımında son durum!

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2025: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS tercih işlemleri, sınav sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile yapılacak. Bu kapsamda ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda adayların yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşullar yer alacak. Peki, EKPSS tercih ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2025: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS tercih sürecinin ocak ayında başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2025: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2025: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2025: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

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