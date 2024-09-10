Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:02
EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına atamalarının yapılmasını bekleyen adaylar takvimi bekliyor. Eğitim seviyelerine göre farklı puan türlerinden yerleştirme işlemleri yapılacak. Yerleştirmeler kura usulüyle gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar