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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:02

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına atamalarının yapılmasını bekleyen adaylar takvimi bekliyor. Eğitim seviyelerine göre farklı puan türlerinden yerleştirme işlemleri yapılacak. Yerleştirmeler kura usulüyle gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?

2024 EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanacak takvim ile birlikte adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Kılavuz osym.gov.tr adresinden yayımlanacak. İşte EKPSS tercih takvimi ve kılavuz

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZU: 2024 ÖSYM EKPSS tercih takvimi belli oldu mu, kılavuz açıklandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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