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Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:47

EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kadrosuna kura usulü yerleşme için EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu araştırılmaya başladı. ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak. Ortaöğretim için EKPSS1, ön lisans için EKPSS2 ve lisans için EKPSS3 puanıyla tercih yapılacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih tarihleri ve kılavuzu

EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS tercihleri tercihlerini gerçekleştirecek adaylar tarafından araştırılıyor. EKPSS tercih ekranı ösym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. EKPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri ekranı AİS üzerinden yapılacak. EKPSS tercih kılavuzu bekleniyor. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar

EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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