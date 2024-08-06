Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
11:47
EKPSS TERCİH TARİHİ SORGULAMA 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli kadrosuna kura usulü yerleşme için EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu araştırılmaya başladı. ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak. Ortaöğretim için EKPSS1, ön lisans için EKPSS2 ve lisans için EKPSS3 puanıyla tercih yapılacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih tarihleri ve kılavuzu