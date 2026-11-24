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EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? 2026 engelli memur alımında son durum!
Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:14
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? 2026 engelli memur alımında son durum!
2026 EKPSS sonuçları ve branş bazında sıralamaların açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için tercih süreci bekleniyor. Memur olma hedefiyle sınava katılan binlerce kişinin gözü, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?