EKPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Engelli memur adaylarının başvurabileceği kamu kadroları, ÖSYM tarafından hazırlanacak EKPSS tercih kılavuzunda yer alacak. Bakanlıklar, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarında açılacak pozisyonların yanı sıra öğrenim şartları ve özel nitelikler de bu belgede belirtilecek.

Adayların tercih yapabilecekleri kurumları ve kadroları öğrenebilmesi için ÖSYM'nin yeni yerleştirme duyurusunu beklemesi gerekiyor.