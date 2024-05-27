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El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:43
El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması
Son dakika haberi... Dünya, iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı bir dönemi yaşıyor. Hava durumu, hava sıcaklıkları Türkiye başta olmak üzere dünyada nasıl seyredecek? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023'te başlayan El Nino hava olayının sona erdiğini ancak etkilerinin temmuz ayı ortalarına kadar süreceğini ve bu süreçte yeni sıcaklık rekorları görülebileceğini belirtti. İşte detaylar...