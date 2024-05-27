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Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:43

El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması

Son dakika haberi... Dünya, iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı bir dönemi yaşıyor. Hava durumu, hava sıcaklıkları Türkiye başta olmak üzere dünyada nasıl seyredecek? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2023'te başlayan El Nino hava olayının sona erdiğini ancak etkilerinin temmuz ayı ortalarına kadar süreceğini ve bu süreçte yeni sıcaklık rekorları görülebileceğini belirtti. İşte detaylar...

AA
El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması

Dünyada 2023, tüm zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçerken Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, geçen yıl küresel ortalama sıcaklık, 20'inci yüzyıl ortalaması olan 13,9 derecenin 1,18 derece üzerine çıktı. Bundan önceki en sıcak yıl olan 2016'da bu fark 0,15 dereceydi.

El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması

Bilim insanları küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımına ek olarak geçen yıl kırılan küresel ortalama sıcaklık rekorunun ardında yatan en önemli faktörün El Nino hava olayı olduğunu belirtiyor.

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El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması

Avustralya Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Haziran 2023'te başlayan El Nino, nisan ayının ortalarında sona erdi ve başladığı dönemden 15 Mayıs'a kadar geçen yaklaşık bir yıl içinde rekor sıcaklığın yaşandığı gün sayısı 248 oldu.

El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması

Ocak-şubat-mart-nisan en sıcak aylar olarak kayıtlara geçerken 15 Nisan ila 15 Mayıs tarihleri arasında da sıcaklıklar rekor düzeyde seyretmeye devam etti.

El Nino bitti ama... Yeni sıcaklık rekoru kırılacak! İstanbul için flaş hava durumu açıklaması

El Nino'nun sona erdiği 15 Nisan'dan 15 Mayıs tarihine kadar 30 günün 17'sinde rekor sıcaklık yaşandı, son 13 günün tamamı rekor sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

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