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Haberler Yaşam El Nino'nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi
Giriş Tarihi: 29.07.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 21:05

El Nino'nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi

Dünya, tarihin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye'yi de etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle yurdun belli kesimlerinde sıcaklıklar 46 dereceye kadar çıktı. "El Nino" ateşi dünyayı kavururken, uzmanlar şimdi de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydediyor.

El Nino’nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi

"El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle bu yıl dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Türkiye'de bazı illerde sıcaklıklar 46 dereceye kadar ulaşırken, Avrupa'da birçok kentte yüksek sıcaklık nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

El Nino’nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi

Türkiye'de de son günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile bir nebze de olsa sıcaklıklar düşse de, önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurda giriş yapacağı kaydediliyor.

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El Nino’nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi

"Eyyam-ı bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Uzmanlar uyardı | VİDEOHABER

El Nino’nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi

Türkiye'nin genellikle sıcak ve kurak yaz mevsimlerinde, Eyyam-ı Bahur etkileri daha da belirginleşiyor. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen bu dönemde, vatandaşların güneşin zararlı etkilerinden korunmaları ve sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor.

El Nino’nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, halkın bu dönemde aşırı sıcak hava nedeniyle gerekli önlemleri almalarını ve güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalarını öneriyor.

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