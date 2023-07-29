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El Nino'nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi
Giriş Tarihi: 29.07.2023 20:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
21:05
El Nino'nun ardından şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Meteoroloji uzmanları tarih verdi
Dünya, tarihin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye'yi de etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle yurdun belli kesimlerinde sıcaklıklar 46 dereceye kadar çıktı. "El Nino" ateşi dünyayı kavururken, uzmanlar şimdi de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydediyor.