Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık

TOKİ KONUTLARI ASRIN FELAKETİNDE HASAR GÖRMEDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ ve Malatya'ya inşa edilen afet konutları Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı. Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de Kahramanmaraş depremlerini TOKİ'nin Elazığ'da inşa ettiği evinde yaşadı. Azize Çelik, depremin ardından aynı gece güvenle TOKİ konutlarına geri döndüklerini söyledi: TOKİ'nin evleri sağlam. Oğlum da çalıştığı için biliyorum sağlam olduğunu. Hani demirini falan çok atıyorlar. Ama Kahramanmaraş depreminde yine enkaz korkusu yaşadık. Aşağı indik. Önce yukarı çıkmam yine yıkılır altında kalırız dedim. Oğlum güç verdi. 'Anne çabuk yukarı çık. Bizim evde bir şey yok' dedi. Oğlumun sayesinde tekrar yukarı çıktık. Evimizde çizik bile yoktu. Bir kez daha gördük ki TOKİ'nin evleri sağlam.