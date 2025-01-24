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Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:46
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaraları tek tek sardı. Depremin 5. yılında açıklama yapan Bakan Kurum, "Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak'taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde" dedi. Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de TOKİ konutlarında güvenle oturan aileler arasında.