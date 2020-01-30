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  • Elazığ'da ağır hasar gören okul yıkıldı. Öğrenciler o anlar gözyaşları içinde izledi

'da ağır hasar gören okul yıkıldı. Öğrenciler o anlar gözyaşları içinde izledi

24 derslikli Ortaokulu'nun taşıyıcı kolonları ve bina ağır hasar gördü. 68 öğretmenin bulunduğu, 1081 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü 3 katlı okul, iş makineleri tarafından içerisindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı. öğrencileri, sonrası ağır hasar alan okullarına akın edip, yıkımı izledi. Duygulanan öğrenciler, "İçimiz parçalanıyor" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.01.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 16:28

'da cuma günü merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentteki 200 okuldan 10'u ağır hasar gördü ve yıkılması kararlaştırıldı. Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bulunan 24 derslikli 'nun taşıyıcı kolonları ve bina ağır hasar gördü.

68 öğretmenin bulunduğu, 1081 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü 3 katlı okul, iş makineleri tarafından içerisindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımı duyan öğrenciler okula akın etti.

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Yıkımı izleyen bazı öğrenciler, duygulanıp üzüldü. Ortaokulu öğrencilerinin, aynı yere inşa edilecek okul açılana kadar Esen Tepe Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel Ortaokulu'nda ders göreceği belirtildi.

Okuldaki 8'inci sınıf öğrencisi Serhat Efe Orhan, "Burada okuyorum. 8'inci sınıfa gidiyorum. LGS'ye hazırlanıyorum. Kitaplarımız da evde kaldığı için ders çalışamıyoruz. İçimiz parçalanıyor yani. Çok üzüldük. Okulumuz yeniden yapılana kadar eğitime yukarıda Cemal Gürsel Ortaokulu'nda devam edeceğiz" dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Yıldırım ise "Okulumuz yıkıldı, çok üzüldük" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yine 7'nci sınıf öğrencilerinden Nisa Ceylin Bal da "Bu okulda bir sürü anımız vardı ama hepsi gitti. Yeni okul yapılacakmış. Okulumuzun hemen yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bu arada okulun en üst katındaki duvarda olduğu gibi kalan Atatürk portresi görevliler tarafından alınarak güvenli yere konuldu.

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