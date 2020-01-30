Elazığ'da ağır hasar gören okul yıkıldı. Öğrenciler o anlar gözyaşları içinde izledi
Elazığ'da ağır hasar gören okul yıkıldı. Öğrenciler o anlar gözyaşları içinde izledi
24 derslikli Elazığ Ortaokulu'nun taşıyıcı kolonları ve bina ağır hasar gördü. 68 öğretmenin bulunduğu, 1081 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü 3 katlı okul, iş makineleri tarafından içerisindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı. Elazığ Ortaokulu öğrencileri, deprem sonrası ağır hasar alan okullarına akın edip, yıkımı izledi. Duygulanan öğrenciler, "İçimiz parçalanıyor" dedi.