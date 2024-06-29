Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? (29 Haziran 2024)

KAĞITHANE
2024-06-29 09:30:00 - 17:30:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ, İÇTEN sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk bölgelerinde 29/06/2024 09:30:00 - 29/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 10:00:00 - 13:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 29/06/2024 10:00:00 - 29/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2.DEMİR, 2.ÇAKIR, CİDDİ, HAVADAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YENİ CAMİ sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 10:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 29/06/2024 10:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.