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Haberler Yaşam Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? (29 Haziran 2024)
Giriş Tarihi: 29.06.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 13:23

Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? (29 Haziran 2024)

AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul'daki bazı ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileri için vatandaşları uyardı. Altyapı çalışmaları, bakım ve arıza onarımı amacıyla yaşanan planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu noktada, yaşanan kesintinin ne zaman son bulacağını merak eden vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 29 Haziran 2024 elektrik kesintisi sorgulama ekranı…

Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024

29 Haziran elektrik kesintisi listesi içinde Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Sarıyer gibi ilçeler yer alıyor. Kesinti yaşayan vatandaşlar İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden duyurulan kesintilerin son bulacağı saatler de paylaşıldı. İşte güncel kesintiler listesi…

Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İşte bazı ilçelerde yaşanan kesintiler ve bitiş saatleri…

BAĞCILAR
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 7., 8. sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 7., 8., 9. sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1826., 1827. sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah MASLAK sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

2024-06-29 09:00:00 - 16:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, KADİR, TERSANE sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 65. sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah KÜPLÜCE, LEYLAK, LİMAN, MANOLYA, MEHMET AĞA, NERGİZ, SEVAL, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024

GÜNGÖREN

2024-06-29 12:00:00 - 16:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASALET, ATASÖZÜ, ATATÜRK, BAYRAK, GEYİK, KIRLANGIÇ, SÜLÜN, TALATPAŞA sk / SANAYİ mah ASALET, AYDIN, BALKAN, DİŞBUDAK, HANDAN, KARAAĞAÇ, MALAZGİRT, NECATİ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 29/06/2024 12:00:00 - 29/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 16:00:00 - 20:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde 29/06/2024 16:00:00 - 29/06/2024 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024

KAĞITHANE

2024-06-29 09:30:00 - 17:30:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ, İÇTEN sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk bölgelerinde 29/06/2024 09:30:00 - 29/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 10:00:00 - 13:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 29/06/2024 10:00:00 - 29/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2.DEMİR, 2.ÇAKIR, CİDDİ, HAVADAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YENİ CAMİ sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 09:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 29/06/2024 09:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-06-29 10:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 29/06/2024 10:00:00 - 29/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Diğer ilçeler için aşağıda yer alan BEDAŞ kesinti sorgulama linkini tarayıcınıza yapıştırarak sorgulama yapabilirsiniz;

https://www.bedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

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