ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor'da kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu merakla takip ediliyor. Dün akşam yayımlanan bölümde Batuhan Gökgöz adaya veda ederken bu hafta kadınlardan eleme adayı seçilecek. İlk aday Yağmur olurken ikinci adya bu akşam netleşiyor. Peki, 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?