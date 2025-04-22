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Haberler Yaşam ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 22:17

ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor'da kadınlar haftası tüm hızıyla sürerken, rekabet ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mücadeleyi kaybeden ekipten bir yarışmacı daha eleme potasına girecek. İlk aday Yağmur olarak belirlenmişti. Şimdi gözler ikinci ismin kim olacağına ve dokunulmazlık oyununda hangi takımın üstünlük sağladığına çevrildi. Peki, TV8 ile 22 Nisan Salı günü Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor'da kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu merakla takip ediliyor. Dün akşam yayımlanan bölümde Batuhan Gökgöz adaya veda ederken bu hafta kadınlardan eleme adayı seçilecek. İlk aday Yağmur olurken ikinci adya bu akşam netleşiyor. Peki, 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-YAĞMUR

2-

ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVIVOR İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yağmur Banda oldu

ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da veda eden isim Batuhan Gökgöz oldu.