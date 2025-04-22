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ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
22:17
ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 22 Nisan Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu,hangi takım dokunulmaz oldu?
Survivor'da kadınlar haftası tüm hızıyla sürerken, rekabet ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mücadeleyi kaybeden ekipten bir yarışmacı daha eleme potasına girecek. İlk aday Yağmur olarak belirlenmişti. Şimdi gözler ikinci ismin kim olacağına ve dokunulmazlık oyununda hangi takımın üstünlük sağladığına çevrildi. Peki, TV8 ile 22 Nisan Salı günü Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?