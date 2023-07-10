Haberler Yaşam Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 08:54

Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

Mersin'de yaşayan Zilan ailesinin 3 aylık kızları Elif Bade'ye henüz 14 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Daha çocuklarının mutluluğunu yaşayamadan SMA ile mücadelede içerisine giren aile kızlarının tedavisi için yardım kampanyası başlattı. 112 sağlık personeli olan baba Okan Zilan, "yeri geldi insanlara umut olduk, nefes olduk. 6 Şubat depreminde ve nice yerlerde görev yaptım. Deprem bölgesinde 'Sesimi duyar var mı?' diye bağırdım. Şimdi aynısını sizden bekliyoruz. Bizim sesimizi duyun" dedi.