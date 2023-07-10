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Haberler Yaşam Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 08:54

Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

Mersin'de yaşayan Zilan ailesinin 3 aylık kızları Elif Bade'ye henüz 14 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Daha çocuklarının mutluluğunu yaşayamadan SMA ile mücadelede içerisine giren aile kızlarının tedavisi için yardım kampanyası başlattı. 112 sağlık personeli olan baba Okan Zilan, "yeri geldi insanlara umut olduk, nefes olduk. 6 Şubat depreminde ve nice yerlerde görev yaptım. Deprem bölgesinde 'Sesimi duyar var mı?' diye bağırdım. Şimdi aynısını sizden bekliyoruz. Bizim sesimizi duyun" dedi.

TOLGA YANIK
Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Okan ve Safiye Zilan çifti 5 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çift 4 Nisan günü kızları Elif Bade'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Henüz 14 günlükken alınan topuk kanından Elif Bade'ye SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailenin sevinci yarım kalırken, yurtdışında tedavisinin yapılabilmesi için vakit kaybetmeden valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Aile, yüzde 10'larda olan kampanyanın bir an önce bitip, kızlarını tedavi ettirebilmenin çabasını veriyor.

Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

'BİRÇOK KİŞİYE NEFES OLDUK, ŞİMDİ KIZIM İÇİN İSTİYORUM'
12 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığını ve bu süreçte çok sayıda hastaya nefes olduklarını belirten baba Okan Zilan, "Bu süre zarfında yeri geldi insanlara umut olduk, nefes olduk.

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Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

6 Şubat depreminde ve nice yerlerde görev yaptım. Deprem bölgesinde 'Sesimi duyar var mı?' diye bağırdım. Şimdi aynısını sizden bekliyoruz. Bizim sesimizi duyun. Daha kokusunu bile içime çekemeden kızıma SMA teşhisi konuldu. Elif Bade'nin nefes alabilmesi için yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.

Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

Anne Safiye Zilan ise, "14 günlük sürede hayatımızın en güzel günlerini yaşadık.

Elif Bade’nin SMA savaşı: Birçok kişiye nefes olduk şimdi kızım için istiyorum!

Bu hastalığın tedavisi ne yazık ki yurt dışında ve dünyanın en pahalı ilacı.

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