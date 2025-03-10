EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Mart ayının gelmesiyle birlikte birçok banka, güncellenmiş promosyon ödemelerini duyurdu. Kamu ve özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek adına özel kampanyalar sunarken, emeklilere cazip avantajlar sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler, en uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı. İşte, 2025 yılına ait en güncel emekli promosyon teklifleri ve detaylar!