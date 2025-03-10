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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
10:49
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Mart ayının gelmesiyle birlikte, bankalar yeni emekli müşterileri kazanmak için çeşitli kampanya ve fırsatlar sunmaya başladı. Maaşını başka bankaya taşımak isteyenler cazip teklifleri incelmeye başladı.Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere avantajlı promosyon ödemeleri sağlıyor. Mevcut promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte güncel ödemeler