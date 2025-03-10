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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:49

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Mart ayının gelmesiyle birlikte, bankalar yeni emekli müşterileri kazanmak için çeşitli kampanya ve fırsatlar sunmaya başladı. Maaşını başka bankaya taşımak isteyenler cazip teklifleri incelmeye başladı.Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere avantajlı promosyon ödemeleri sağlıyor. Mevcut promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte güncel ödemeler

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Mart ayının gelmesiyle birlikte birçok banka, güncellenmiş promosyon ödemelerini duyurdu. Kamu ve özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek adına özel kampanyalar sunarken, emeklilere cazip avantajlar sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler, en uygun seçenekleri değerlendirmeye başladı. İşte, 2025 yılına ait en güncel emekli promosyon teklifleri ve detaylar!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

MART AYIYLA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Mart ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL