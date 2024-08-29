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Giriş Tarihi: 29.08.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 21:02

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

Maaşını taşımak isteyenlere özel ödenen emekli banka promosyon tutarları Eylül ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli aylığını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların ödeme tutarlarını sorguluyor. Son olarak emekli maaşında yapılan düzenlemeyle birlikte birçok emekli maaşını başka bankaya taşıdı. Yaklaşık 14 milyona yakın emeklinin gündeminde yer alan ücretler Eylül itibarıyla güncellendi. Peki, Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon ödemeleri

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

Eylül ayı emekli banka promosyonları emekli vatandaşlar tarafından bekleniyor. Kamu ve özel bankaların güncel ödeme tutarları mercek altına alındı. Sonbahar ile birlikte ödemeler güncellendi. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!
Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda. İşte banka banka promosyon tutarları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

ÇİFT PROMOSYON FIRSATLARI!
Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor. Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor.

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