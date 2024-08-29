Giriş Tarihi: 29.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
21:02
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI EYLÜL: O bankalarda 20 BİN TL verecek! Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?
Maaşını taşımak isteyenlere özel ödenen emekli banka promosyon tutarları Eylül ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli aylığını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların ödeme tutarlarını sorguluyor. Son olarak emekli maaşında yapılan düzenlemeyle birlikte birçok emekli maaşını başka bankaya taşıdı. Yaklaşık 14 milyona yakın emeklinin gündeminde yer alan ücretler Eylül itibarıyla güncellendi. Peki, Eylül ayı en yüksek promosyonu hangi bankadan alınır? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon ödemeleri