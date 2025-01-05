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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
01:42
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Emekli promosyonları 2025 yılı itibarıyla daha cazip hale geldi. Emekliler için bankalar arasındaki yarış, her geçen yıl daha da kızışıyor. Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik promosyon teklifleri, hem maaş taşıma kolaylığı sağlıyor hem de ek gelir imkanı sunuyor. Peki, 2025 Ocak ayında hangi bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, yanıtı!