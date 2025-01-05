EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

2025 yılı itibarıyla emekli banka promosyonlarında büyük rekabet devam ediyor. SSK ve Bağkur emeklileri için bankalar, maaş taşıma işlemi karşılığında daha yüksek promosyon ödemeleri sunuyor. Ocak 2025 itibarıyla, emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri belirli bankalarda önemli artışlar gösterdi. Bankaların sunduğu promosyon tutarları, emeklilerin tercihlerinde etkili olurken, maaş taşıma işlemiyle ek gelir elde etmek isteyenler için fırsatlar sunuyor. Peki, 2025 Ocak itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?