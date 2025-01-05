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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:42

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Emekli promosyonları 2025 yılı itibarıyla daha cazip hale geldi. Emekliler için bankalar arasındaki yarış, her geçen yıl daha da kızışıyor. Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik promosyon teklifleri, hem maaş taşıma kolaylığı sağlıyor hem de ek gelir imkanı sunuyor. Peki, 2025 Ocak ayında hangi bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapacak? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, yanıtı!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

2025 yılı itibarıyla emekli banka promosyonlarında büyük rekabet devam ediyor. SSK ve Bağkur emeklileri için bankalar, maaş taşıma işlemi karşılığında daha yüksek promosyon ödemeleri sunuyor. Ocak 2025 itibarıyla, emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri belirli bankalarda önemli artışlar gösterdi. Bankaların sunduğu promosyon tutarları, emeklilerin tercihlerinde etkili olurken, maaş taşıma işlemiyle ek gelir elde etmek isteyenler için fırsatlar sunuyor. Peki, 2025 Ocak itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerine ne kadar promosyon ödemesi yapılacak?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

2025 OCAK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Ocak ayı ile birlikte bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda yeni yıl rekabeti! SSK, Bağkur en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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