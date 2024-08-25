Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
22:54
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL'yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…
Emekli banka promosyonları Eylül ayı için araştırılmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar bankalar tarafından verilen tutarları araştırmaya başladı. Yapılan son düzenlemeden sonra en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. EYT kapsamında emekli olanlarla birlikte yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. 2024 Eylül ayı için özel ve devlet bankalarındaki tutarlar araştırılıyor. Son güncellemeyle ödemeler 20 bin TL'yi buluyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon tutarları