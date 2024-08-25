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Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:54

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL'yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

Emekli banka promosyonları Eylül ayı için araştırılmaya başladı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar bankalar tarafından verilen tutarları araştırmaya başladı. Yapılan son düzenlemeden sonra en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. EYT kapsamında emekli olanlarla birlikte yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. 2024 Eylül ayı için özel ve devlet bankalarındaki tutarlar araştırılıyor. Son güncellemeyle ödemeler 20 bin TL'yi buluyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor? İşte Ziraat Bankası, HalkBank, VakıfBank, Garanti bankaların promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL’yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

Eylül ayında emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından promosyon tutarları araştırılmaya başladı. Emekli maaş zammından sonra bankalar tarafından yapılan ödemeler de arttı. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL’yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL’yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!
Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda. İşte banka banka promosyon tutarları:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL’yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

ÇİFT PROMOSYON FIRSATLARI!
Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor. Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNDEMDE | 20 bin TL’yi buluyor! Eylül en yüksek promosyon hangi bankadan alınır? Ziraat,Halk,Vakıf, Garanti…

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor.

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