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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK: "Bankaların ödeme yarışı" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
07:52
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK: "Bankaların ödeme yarışı" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 yılına girmemizle birlikte emekli banka promosyonları güncellendi. Zamlı maaşlarını öğrenen emekliler, maaşını başka bir bankaya taşımak için bankalardan yapılan teklifleri değerlendiriyor. Müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına giren bankalar kesenin ağzını açtı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?