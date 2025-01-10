EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK: "Bankaların ödeme yarışı" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri 2025 güncellendi. Yeni yıl zammını öğrenen emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti başladı. Müşteri kaybetmek istemeyen bankalar çeşitli fırsatlar sunarak emeklileri maaşlarını taşıma konusunda teşvik ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...