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Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:42

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 için araştırmalar başladı. Bayram arifesine 20 günden az bir süre kaldı ve büyük bekleyiş devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023 sorusuna yanıt verdi. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki defa ödeme yapılacak. Geçtiğimiz yıl 1100'er TL miktarında ikramiyeler yatmıştı. Bu noktada bayram ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2023? İşte detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak soruları emekliler tarafından sıklıkla aratılıyor. Geçen sene 1100 TL olan emekli ikramiyesi 2023 yılında zamlı şekilde emeklilerin hesaplarına yatacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte konu hakkında detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri gelecek ay içinde alınacak:

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ!

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine dair kanun teklifi Meclis'te yasalaştı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren Türkiye'de 7500 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı.

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