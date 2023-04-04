Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:42

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 için araştırmalar başladı. Bayram arifesine 20 günden az bir süre kaldı ve büyük bekleyiş devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023 sorusuna yanıt verdi. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki defa ödeme yapılacak. Geçtiğimiz yıl 1100'er TL miktarında ikramiyeler yatmıştı. Bu noktada bayram ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında soruları araştırılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak 2023? İşte detaylar