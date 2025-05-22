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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi yatacak!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
18:25
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi yatacak!
Her yıl, yılda iki kez olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Yılın ilk ikramiyesini alan emekliler, ikinci ikramiye için gün sayıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında emekli bayram ikramiyeleri hesaplara geçecek. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...