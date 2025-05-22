Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi yatacak!

Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı milyonlarca emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz bayramda ikramiyeler bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Şimdi ise bayrama az bir süre kala bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba geçeceği yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?