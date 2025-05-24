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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:16

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!

Her yıl, yılda iki kez olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Yılın ilk ikramiyesini alan emekliler, ikinci ikramiye için gün sayıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında emekli bayram ikramiyeleri hesaplara geçecek. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!

Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağı milyonlarca emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz bayramda ikramiyeler bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Şimdi ise bayrama az bir süre kala bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba geçeceği yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

  • SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
  • Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
  • Şehit yakınları ve gaziler,
  • Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
  • Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramında emekliye 4.000 TL ikramiye ödemelerinde son durum!