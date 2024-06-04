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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
08:08
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?
Emekli bayram ikramiyesi gündemde! 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kez olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatırılacak mı sorusu yanıt arıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme planı!