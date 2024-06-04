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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:08

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

Emekli bayram ikramiyesi gündemde! 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kez olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesabına yatırılacak mı sorusu yanıt arıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme planı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemde. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyeler ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme planı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Bayramdan önce mi?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Bayram ikramiyesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri yararlanacak.

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