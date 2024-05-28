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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024: 3000 TL SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
07:34
Emekli Bayram ikramiyesi ödeme takvimi son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? "sorusu gündeme geldi. Bayramda ihtiyaçlarını karşılamak, bayram alışverişi yapmak ve küçüklere verecekleri harçlıklarını hazırlamak isteyen emeklililer "emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi" araştırmasına başladı. Bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün önceden emekli ikramiyesi hesaplarına yatan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesine kadar yatacak? İşte, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ödeme tarihi ve detaylar