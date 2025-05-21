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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:27

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılan ikramiyelerin tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla netleşiyor. Milyonlarca emekli, 2025 Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Ödemeler, tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

2025 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı konusu, emekliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Bayram hazırlıklarını tamamlayıp misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen emekliler, ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara geçip geçmeyeceğini öğrenmek istiyor. Bu nedenle gözler, konuyla ilgili açıklama yapması beklenen Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli haberlere çevrildi. Peki, 2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, bayramdan önce hesaplara geçecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerinin tamamının hesaplarına yatırılması bekleniyor.

İkramiye ödemeleri, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapılarak tutar 4 bin liraya çıkarıldı. Emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyeleri, maaşların yatırıldığı hesaplara aynı şekilde yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.