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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:27
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ: 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?
Emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılan ikramiyelerin tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla netleşiyor. Milyonlarca emekli, 2025 Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Ödemeler, tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?