Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.