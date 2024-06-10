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Haberler Yaşam Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 09:41

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılmaya başlandı! Konu hakkında gelişmeleri aktaran Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasının ardından ödeme programını duyurmuştu. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve diğer birçok hak sahibi yararlanacak. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi!

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, Emekli bayram ikramiye ödemeleri sorgulanıyor. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı mı? Hangi emekli ne zaman bayram ikramiyesi alacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihleri!

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

SSK, EMEKLİ SANDIĞI BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

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Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

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