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Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
09:41
Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? SGK duyurdu! İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama!
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılmaya başlandı! Konu hakkında gelişmeleri aktaran Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasının ardından ödeme programını duyurmuştu. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, gaziler, şehit yakınları ve diğer birçok hak sahibi yararlanacak. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi!