Emekli bayram ikramiyesi (SSK, Bağkur) ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyeler bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. Emeklilerin maaş aldıkları hesaplar üzerinden ikramiyelerini de alabilecek. Normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'luara ise her ay 25'i ve 28'i arasında maaş ödemeleri gerçekleşiyor. Ancak bayramda bu tarih öne çekilecek. Peki, 3 Bin TL Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?