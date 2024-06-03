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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi (SSK, Bağkur) ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 12:41

Emekli bayram ikramiyesi (SSK, Bağkur) ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Her yıl bayram öncesinde emeklilere ikramiye ödemeleri yapılıyor. Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde, Emekli bayram ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyeler bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. Konu hakkında gelişmeleri aktaran Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edilirken, emekli ikramiyeleri ile birlikte emekli maaş ödeme tarihleri de gündeme geldi. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri!

Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağkur ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyeler bayram öncesinde hesaplara aktarılacak. Emeklilerin maaş aldıkları hesaplar üzerinden ikramiyelerini de alabilecek. Normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'luara ise her ay 25'i ve 28'i arasında maaş ödemeleri gerçekleşiyor. Ancak bayramda bu tarih öne çekilecek. Peki, 3 Bin TL Kurban Bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağkur ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağkur ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağkur ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağkur ödeme takvimi 2024 || 3 Bin TL Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Maaşlar öne çekilmediği durumda aşağıdaki takvime göre yatırılacak;

4A SSK

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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