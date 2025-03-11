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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:38
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere yapılan ödemeler, milyonlarca vatandaşın gündeminde. AK Partili Güler'in açıklamalarıyla yeni ikramiye tutarları belirlenirken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ödeme takvimini merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…