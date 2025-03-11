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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:38

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere yapılan ödemeler, milyonlarca vatandaşın gündeminde. AK Partili Güler'in açıklamalarıyla yeni ikramiye tutarları belirlenirken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ödeme takvimini merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak 4A, 4B, 4C kapsamındaki emeklilere ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri, yüzde 33'lük zamla gündemde. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ödeme alacak emekliler, gözlerini Ramazan Bayramı ikramiye takvimine çevirdi. 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında emekli olanlar için ödeme takvimi nasıl olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de . Kanuna göre emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek. Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması öngörülüyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin, arefe gününden önce ödenmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken, bayramın 30 Mart'a denk gelmesi nedeniyle ödemelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ SON DURUM! 2025 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.