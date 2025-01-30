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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:04

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

2025 yılının Ocak ayının sonlarına yaklaşılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri gündemdeki en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zammı belli oldu ve bu oran yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte SGK 4A ve 4B emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak, bu zammı içeren kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle Ocak ayı içinde emekli maaşları eski tutar olan 12.500 TL üzerinden ödenmiş olacak ve aradaki fark, ek ödeme olarak yapılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %15,75 olarak belirlendi. Bu artışa göre, Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak hesaplandı. Ancak, en düşük emekli maaşına yapılan zammı içeren yasa teklifinin henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamış olması nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını eski tutar olan 12.500 TL üzerinden aldılar. Şimdi, gözler emekli maaşı farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

2025 EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI

2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendi. Ocak ayında yapılan zamma göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında artış yapıldı.

Böylelikle, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da yüzde 15,75 oranında yükseldi ve 14.469 TL'ye çıktı.

Memur emeklileri ise, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte maaşlarına yüzde 11,54 oranında bir artış alacak.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Bu düzenleme ile SGK 4A ve 4B kapsamında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Ancak, SSK ve BAĞKUR emeklileri için bu artışın Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadığı belirtiliyor. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek ve önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

SGK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'nın en düşük emekli maaşı düzenlemesi, Meclis'te onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ardından SGK, maaş farklarını ödemek için hazırlıklara başlayacak.

2025 Ocak ayı emekli maaşı zam farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında SGK veya Bakanlık'tan resmi bir açıklama geldiğinde, detaylar haberimizde paylaşılacaktır.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi kapsayacak ve bunların 1,7 milyonunun maaşı 12.500 TL seviyesinde olacak. Yapılacak zamla birlikte, emekli maaşı farkı 1.969 TL civarında belirlenecek.

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