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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:04
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi
2025 yılının Ocak ayının sonlarına yaklaşılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri gündemdeki en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zammı belli oldu ve bu oran yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte SGK 4A ve 4B emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak, bu zammı içeren kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu nedenle Ocak ayı içinde emekli maaşları eski tutar olan 12.500 TL üzerinden ödenmiş olacak ve aradaki fark, ek ödeme olarak yapılacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri…