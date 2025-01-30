EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK ve Bağkur, zamlı maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4A-4B-4C ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Bu düzenleme ile SGK 4A ve 4B kapsamında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Ancak, SSK ve BAĞKUR emeklileri için bu artışın Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadığı belirtiliyor. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek ve önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.