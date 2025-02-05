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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:52

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı farkı ödemeleri, SSK ve Bağkur emeklilerinin dikkatle takip ettiği önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. 2025 yılının Ocak ayında, TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte, 4-A ve 4-B kapsamındaki en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artış göstererek 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişimle birlikte, emekli maaşlarına ek ödeme yapılacağı bildirildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 4A-4B-4C: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Milyonlarca emekli, maaş fark ödemelerini büyük bir dikkatle takip ediyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi ve maaş farklarının ödeme takvimi de netleşti. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 4A-4B-4C: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

FARK MAAŞLA BİRLİKTE YATACAK!

12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük emekli maaşı alan emekliler için 1.969 TL tutarında bir maaş farkı doğdu. Emekliler, maaşlarını 17-28 Şubat tarihleri arasında alacak. Ocak ayına ait 1.969 TL tutarındaki maaş farkı, şubat maaşı ile yatacak.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 4A-4B-4C: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Yeni enflasyon oranları ile 6 aylık fark ortaya çıktı. 2025 Ocak ayında SSK, BAĞKUR emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 4A-4B-4C: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANDI!
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu. Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 4A-4B-4C: SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?

Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkileyecek. Bunlardan 1,7 milyon emekli ise 12.500 TL'lik en düşük emekli maaşını alıyor. En düşük maaş düzenlemesinin Meclis'te onaylandı, SGK maaş farklarını ödemek için harekete geçecek. Bu fark, 1.969 TL olacak.

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