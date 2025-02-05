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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:52
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Emekli maaşı farkı ödemeleri, SSK ve Bağkur emeklilerinin dikkatle takip ettiği önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. 2025 yılının Ocak ayında, TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte, 4-A ve 4-B kapsamındaki en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artış göstererek 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişimle birlikte, emekli maaşlarına ek ödeme yapılacağı bildirildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri