EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025 (4A-4B-4C): SSK ve Bağkur zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Milyonlarca emekli, maaş fark ödemelerini büyük bir dikkatle takip ediyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi ve maaş farklarının ödeme takvimi de netleşti. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak?