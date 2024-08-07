Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
08:15
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?
Emekli maaş farkları yattı mı sorusu gündemde. Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olmuştu. Bu kapsamda ise oluşan maaş farkları Temmuz ayına yetişmeyince milyonlarca emekli Ağustos ayı için ödeme takvimini yakından takip ediyor. Emekli maaş farkları ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Peki, 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?