EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı ve En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasını öngören madde onaylandı. Buna göre, milyonlarca emeklinin maaş farkı doğmuş oldu. Peki, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?