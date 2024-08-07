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Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:15

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

Emekli maaş farkları yattı mı sorusu gündemde. Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olmuştu. Bu kapsamda ise oluşan maaş farkları Temmuz ayına yetişmeyince milyonlarca emekli Ağustos ayı için ödeme takvimini yakından takip ediyor. Emekli maaş farkları ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Peki, 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı ve En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasını öngören madde onaylandı. Buna göre, milyonlarca emeklinin maaş farkı doğmuş oldu. Peki, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi nedeniyle oluşan farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! 7 Ağustos bugün 2500 TL emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl sorgulanır?

MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Emekli maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Maaş farkı ödemeleri 7 Ağustos'tan itibaren hesaplara aktarılacak. Emekliler maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ek olarak yapılacak 2.500 liralık ödemenin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

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