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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
15:17
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?
Emekli maaş zammı Ocak 2025 son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Her yıl enflasyon oranlarına bağlı olarak 2 defa zam alan emeklilerin yeni maaşları 2025 yılının ilk yarısında geçerli olmak üzere açıklanacak. 5 aylık verilerle tablo netleşmeye başlasa da 6.veriyle kesinleşecek. Geçtiğimiz dönemde en düşük maaş 12.500 TL olarak belirlenmişti. Son açıklamalar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a döndü. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?