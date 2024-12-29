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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:17

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?

Emekli maaş zammı Ocak 2025 son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Her yıl enflasyon oranlarına bağlı olarak 2 defa zam alan emeklilerin yeni maaşları 2025 yılının ilk yarısında geçerli olmak üzere açıklanacak. 5 aylık verilerle tablo netleşmeye başlasa da 6.veriyle kesinleşecek. Geçtiğimiz dönemde en düşük maaş 12.500 TL olarak belirlenmişti. Son açıklamalar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a döndü. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?

2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak maaşlar için son enflasyon oranının açıklanması bekleniren emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar 5 aylık verilerle hesaplama başladı. Emekliler önümüzdeki dönemde ne kadar maaş alacağını beklerken tabloyu inceliyor. En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı için 4A-4B-4C hesaplama tablosu sorgulanıyor. İşte SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş hesabı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 16,47; MEMUR ZAMMI YÜZDE 12,23 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16,47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5,88 enflasyon farkıyla yüzde 12,23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Emekli aylığı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı alanlar kaç TL alacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

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