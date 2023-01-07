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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:37

EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

Milyonların merakla beklediği emekli maaşı için Ocak zammı geçtiğimiz hafta belli oldu. Böylece en düşük maaş 3500 TL'den 5500 TL'ye çıktı. Bilindiği üzere yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuş ardından ise bu oran bir kez daha arttırılarak yüzde 30'a çıkartılmıştı. Maaşlar yatmadan önce "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yeni emekli zammı maaş tablosu…

EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

Emekli maaş zammı için detaylar belli oldu. Buna göre; 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken memur ve emeklilere yapılan zam miktarı yüzde 30 olarak kayda geçti. Vatandaşlar yeni maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarına başladı. Hal böyleyken ise "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme taşındı. İşte emekli zammı açıklaması ve yeni maaşlar…

EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı için ise yüzde 58 artışa gidildiğini belirtti. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL yerine 5 bin 500 TL olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

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