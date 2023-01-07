Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:37

EMEKLİ MAAŞI 2023 YENİ ZAM TABLOSU: SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ocak zammı sonrası yeni tutarlar!

Milyonların merakla beklediği emekli maaşı için Ocak zammı geçtiğimiz hafta belli oldu. Böylece en düşük maaş 3500 TL'den 5500 TL'ye çıktı. Bilindiği üzere yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuş ardından ise bu oran bir kez daha arttırılarak yüzde 30'a çıkartılmıştı. Maaşlar yatmadan önce "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yeni emekli zammı maaş tablosu…