Haberler
Galeri
Yaşam
Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 23.11.2026 16:59
Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı hesaplama
2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için geri sayım sürerken, milyonlarca emeklinin gözü enflasyon verileri ve oluşacak zam oranına çevrildi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun netleşmesiyle birlikte maaşların yeni yılda hangi seviyeye çıkacağına ilişkin hesaplamalar da daha belirgin hale gelecek.