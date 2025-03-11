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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 15:43

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?

Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesi yüzde 33,3'lük artışla 4 bin TL'ye çıkarıldı. Bilindiği üzere emekli maaşları her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Bu noktada gözler Mart ayı emekli maaşı ödeme takvimine çevrildi. Ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alanlar ödemelerin hangi tarihlerde hesaplarına yatacağını takip ediyor. Peki, SGK ve Bağ-Kur Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi maaşlarla birlikte mi yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?

Her ayın 17-26'sı arasında maaş alan milyonlarca emekli için beklenen haber geldi. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi yüzde 33,3'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Mart ayı maaşlarının ne zaman yatacağını merakla takip ederken, gözler güncellenen ödeme takvimine çevrildi. Bilindiği üzere emekli maaşları her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, Mart ayı emekli maaşı ödemeleri hangi günlerde yapılacak? Bayram ikramiyesi maaşlarla birlikte mi yatacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de . Kanuna göre emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek. Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması öngörülüyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin, arefe gününden önce ödenmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken, bayramın 30 Mart'a denk gelmesi nedeniyle ödemelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.