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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
15:43
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ile birlikte mi yatacak?
Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesi yüzde 33,3'lük artışla 4 bin TL'ye çıkarıldı. Bilindiği üzere emekli maaşları her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Bu noktada gözler Mart ayı emekli maaşı ödeme takvimine çevrildi. Ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alanlar ödemelerin hangi tarihlerde hesaplarına yatacağını takip ediyor. Peki, SGK ve Bağ-Kur Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi maaşlarla birlikte mi yatacak? İşte detaylar…