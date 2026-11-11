Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

ŞEKERBANK

Şekerbank, emeklilere 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor. Maaş tutarına göre temel ödeme miktarları şu şekilde:

10.000 TL altı: 5.000 TL

10.000-14.999 TL: 8.000 TL

15.000-19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL ve sigorta ürünlerine 5.000 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca vadesiz hesap bakiyesine göre 1.000-6.000 TL arasında ilave avantaj sağlanıyor. Böylece toplam promosyon maaş dilimine göre 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor.