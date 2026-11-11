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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:13

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Emeklilerin bankalardan aldığı promosyon ödemelerinde kasım ayıyla birlikte dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine taşımak veya mevcut promosyon sözleşmesini yenilemek isteyenler için kampanyalarını yeniden düzenlerken, ödemelerdeki farklar da merak konusu oldu.

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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler için hangi bankanın daha yüksek ödeme sunduğu yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel kampanyalarında promosyon tutarlarının yanı sıra ek ödeme ve farklı koşullar da öne çıkarken, Kasım 2026 itibarıyla en yüksek promosyonu veren banka dikkat çekiyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emeklilere toplamda 30 bin TL'ye ulaşan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Maaş tutarına göre temel promosyon ödemeleri şöyle:

  • 10.000 TL altı maaş: 8.300 TL
  • 10.000-14.999 TL maaş: 13.300 TL
  • 15.000-19.999 TL maaş: 16.600 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

İki otomatik fatura talimatına 1.400 TL, bankaya kazandırılan her yeni emekli müşteri için 1.075 TL ek ödül veriliyor. Yakınını getiren müşterilere toplamda en fazla 8.600 TL ek ödeme yapılabiliyor.

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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli müşterilerine 25 bin TL'ye kadar promosyon ve bonus fırsatı sağlıyor.

  • 10.000 TL altı: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bonus veya Paracard ile yapılacak harcamalara 6.000 TL, avans hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek ödül veriliyor.

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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

ING

ING'nin emekli promosyon kampanyasında toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Koşulsuz nakit promosyon tutarları şöyle:

  • 10.000 TL altı: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bunlara ek olarak kart harcamalarına 4.000 TL'ye kadar iade, Turuncu Hesap bakiyesine 1.000-3.500 TL, ihtiyaç kredisi kullanımına 1.000-3.500 TL, dört otomatik fatura talimatına 2.000-4.000 TL ve ING Mobil üzerinden yeni müşteri olmaya 2.000-3.000 TL ödül fırsatı bulunuyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

AKBANK

Akbank'ın emekli promosyon kampanyasında toplam ödül miktarı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maaş aralıklarına göre ödenen nakit promosyonlar ise şöyle:

  • 10.000 TL altı: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor.

  • 10.000 TL altı: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

İlk iki otomatik fatura talimatına 2.000 TL, banka kartı ve kredi kartıyla belirli harcama koşullarının yerine getirilmesi durumunda altı ayda toplam 6.000 TL'ye kadar ödül sağlanıyor. Yeni kasko veya konut sigortası poliçesine de 1.000 TL MaxiPuan veriliyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

DENİZBANK

DenizBank, temel promosyonun yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerine bağlı ek ödüllerle toplamda 30 bin TL'ye varan ödeme imkânı sağlıyor.

  • 10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 TL, iki otomatik fatura talimatına maaş dilimine göre 5.000-8.000 TL, aktif kredi kartı kullanımına ise 8.000 TL'ye kadar ek ödül sunuluyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'ün promosyon kampanyasında 14 bin TL'ye varan ödeme imkânı bulunuyor.

  • 10.000 TL altı: 5.000 TL
  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Otomatik fatura talimatı verenlere 1.000 TL, kartla ilk 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara da 1.000 TL ek promosyon sunuluyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

QNB

QNB, emekli maaş müşterilerine 20 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

  • 10.000 TL altı: 8.500 TL
  • 10.000-14.999 TL: 13.500 TL
  • 15.000-19.999 TL: 16.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL

Ayrıca market ve eczane alışverişlerinde kullanılan kartlara yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

ŞEKERBANK

Şekerbank, emeklilere 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor. Maaş tutarına göre temel ödeme miktarları şu şekilde:

  • 10.000 TL altı: 5.000 TL
  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

İki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL alışverişe 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL ve sigorta ürünlerine 5.000 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca vadesiz hesap bakiyesine göre 1.000-6.000 TL arasında ilave avantaj sağlanıyor. Böylece toplam promosyon maaş dilimine göre 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, belirli kampanya koşullarını yerine getiren emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon ve 5 bin TL'ye kadar ek ödül sağlıyor.

  • 10.000 TL altı: 13.000 TL
  • 10.000-14.999 TL: 18.500 TL
  • 15.000-19.999 TL: 22.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL

İki yeni otomatik fatura talimatı verilmesi, yedek hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5.000 TL harcama gerçekleştirilmesi gerekiyor. Emekli yakınını bankaya kazandıranlara kişi başına 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye kadar ek ödül veriliyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım'ın promosyon ödemeleri maaş tutarına göre değişiyor:

  • 9.999 TL'ye kadar: 8.750 TL
  • 10.000-14.999 TL: 14.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 17.500 TL
  • 20.000-49.999 TL: 21.000 TL
  • 50.000 TL ve üzeri: 25.000 TL

Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor.

  • 10.000 TL altı: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

İki yeni otomatik fatura talimatına maaş dilimine göre 2.000-5.000 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 2.000-5.000 TL ek ödül veriliyor. Mobil uygulamanın 60 gün içerisinde kullanılması halinde 2.000 TL, uygulama üzerinden yeni müşteri olunması durumunda ise 3.000 TL ilave avantaj sağlanıyor.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Bunun yanında kredi ve nakit avans gibi ürünlerle toplam avantajı artırıyor.

Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans fırsatları bulunuyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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