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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:13
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek emekli promosyon ödemesi ne kadar?
Emeklilerin bankalardan aldığı promosyon ödemelerinde kasım ayıyla birlikte dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine taşımak veya mevcut promosyon sözleşmesini yenilemek isteyenler için kampanyalarını yeniden düzenlerken, ödemelerdeki farklar da merak konusu oldu.